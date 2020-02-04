Все новобранцы осеннего призыва в ЮВО приведены к военной присяге

В российской военной базе Южного военного округа в Абхазии приведена к военной присяге последняя группа новобранцев осеннего призыва 2019 года, сообщили в пресс-службе ЮВО.

«Призывники из Краснодарского края прибыли в воинскую часть железнодорожным транспортом в сопровождении офицеров соединения», - отметили в пресс-службе.

До принятия военной присяги в течение месяца на полигоне Гудаута новобранцы прошли курс общевойсковой подготовки, изучали уставы и обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы, знакомились с историей и боевыми традициями базы.

«В российском военном соединении, расположенном в Абхазии, созданы все условия для скорейшей адаптации призывников», - подчеркнули в ЮВО.

Солдаты размещены в современных казармах модульного типа, оснащенных душевыми кабинами и системами кондиционирования воздуха. Все помещения оборудованы чайными и игровыми комнатами, также имеются спортивные уголки и залы с тренажерами.