Первый самолет ВКС РФ с россиянами вылетел из Уханя

Первый самолет Воздушно-космических сил России с гражданами Российской Федерации вылетел из аэропорта Ухань Китайской народной республики в Российскую Федерацию.

Граждан России сопровождают военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, осуществляя непрерывный контроль состояния перевозимых людей.

На борту российского военно-транспортного самолета находятся 80 человек с личными вещами.

Первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были зарегистрированы в Ухане в декабре прошлого года. На сегодняшний день заболевание обнаружено у 20,4 тысячи человек. По последним данным, жертвами коронавируса стали 427 человек. За пределами Китая заболели 153 человека более чем в 20 странах.