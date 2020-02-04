Северный флот прокомментировал информацию СМИ об отказе ансамблю во въезде в Норвегию

Ансамбль песни и пляски Северного флота РФ не планировал ехать на фестиваль культуры Barents Spektakel в норвежский Киркенес. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

Ранее NRK сообщила, что МИД Норвегии и Минобороны страны отказали во въезде творческому коллективу. Телекомпания со ссылкой на власти страны заявила, что причиной отказа стало то, что в РФ запрещено военнослужащим сдавать отпечатки пальцев для получения визы.

«Официального приглашения в адрес командования Северного флота или Министерства обороны России по данному вопросу не поступало. Поездка творческого коллектива в Норвегию даже не планировалась», - говорится в сообщении Северного флота.

Стоит отметить, что в прошлом году ансамбль выступал в Норвегии на праздновании 75-летия освобождения Финнмарка от фашистов.