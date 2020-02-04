Первый самолет ВКС РФ приземлился в китайском Ухане

Первый самолет Воздушно-космических сил России совершил посадку в аэропорту китайского города Ухань провинции Хубэй. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Продолжительность перелета с аэродрома Восточного военного округа составила около четырех часов», - говорится в сообщении.

© Посольство России в Китае

На стоянке прилетающих самолетов аэропорта города Ухань российские военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии в специальных защитных костюмах с помощью бесконтактной термометрии проведут первичный осмотр всех эвакуируемых российских граждан.

© Посольство России в Китае

В настоящее время россияне в аэропорту города Ухань ожидают эвакуации, сообщает пресс-служба посольства РФ в Китае.

© Посольство России в Китае

Первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были зарегистрированы в китайском Ухане в декабре прошлого года. На сегодняшний день заболевание обнаружено у 20,4 тысячи человек. Жертвами коронавируса стали 427 человек. За пределами Китая заболели 153 человека более чем в 20 странах.