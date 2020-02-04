Парады к юбилею Победы пройдут в 475 городах и селах России

Военные парады, посвященные 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 475 российских городах и селах. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Непосредственно 9 мая праздничные мероприятия с участием войск пройдут в 475 городах и населенных пунктах. Их проведение обеспечат свыше 116 тысяч военнослужащих», - сказал глава российского военного ведомства.

Он добавил, что к празднику подготовлен «целый комплекс мероприятий», которые будут реализовываться в течение года.

Шойгу рассказал, что ветеранам Великой Отечественной войны будет оказана всесторонняя помощь, для этого Минобороны привлечет волонтеров и юнармейцев. Продолжится борьба с фальсификацией исторической правды, будут разархивированы документы и другие материалы.

Министр добавил, что на главном параде страны - на Красной площади - впервые представят 24 образца новейшей техники. По брусчатке проедут ЗРК, комплексы войсковой ПВО, автомобили дистанционного минирования, танки, БМП и другие образцы.

Девятого мая 2020 года в Москве состоится торжественный парад, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На главной трибуне парада по традиции будут присутствовать российское руководство и почетные гости, в том числе лидеры иностранных государств. Президенты Франции, Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и ряда стран СНГ подтвердили свое участие в праздновании. О желании приехать в Москву 9 мая говорил и президент США Дональд Трамп.

День Победы отмечается 9 Мая. В нашей стране сложно найти человека, которого не коснулась бы Великая Отечественная война, ставшая самым крупным боевым столкновением в истории. Она началась 22 июня 1941 года, а завершилась 9 мая 1945 года. За это время не вернулись домой больше 26 миллионов советских жителей, среди которых были не только солдаты, но и мирные граждане.