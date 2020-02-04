Опубликованы кадры вылета самолета ВКС РФ в Ухань

Первый самолет воздушно-космических сил (ВКС) вылетел для эвакуации россиян из китайского города Ухань. Кадры вылета публикует «Звезда».

На борту воздушного судна находятся медики и вирусологи Минобороны. В пути российские граждане, решившие вернуться на родину из-за вспышки коронавируса в Китае, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и необходимыми лекарствами.

Первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были зарегистрированы в китайском Ухане в декабре прошлого года. На сегодняшний день заболевание обнаружено у 20,4 тысячи человек. Жертвами коронавируса стали 427 человек. За пределами Китая заболели 153 человека более чем в 20 странах.

В России зафиксированы два случая коронавируса. Оба пациента - граждане Китая. Они находятся в больницах Забайкалья и Тюмени. В Роспотребнадзоре призвали усилить контроль на внутренних рейсах. Ведомством проведена оценка потребностей оснащения аэропортов страны оборудованием дистанционного измерения.