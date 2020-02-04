Шойгу поручил принимать построенные военные объекты без волокиты

Приемка построенных военных объектов осуществляется медленнее, чем нужно, считает глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«На сегодняшний день имеются неединичные случаи волокиты с приемкой завершенных строительством объектов, при этом зачастую по необоснованным причинам, не связанным с их строительной готовностью», - сказал министр обороны РФ на селекторном совещании.

По словам Шойгу, каждый год возводится более 3,5 тысяч домов и других объектов Минобороны.

«Построенные объекты должны приниматься в эксплуатацию с обеспечением необходимыми лимитами на их текущее содержание. Такая работа должна проводиться соответствующими органами военного управления на постоянной основе», - добавил руководитель ведомства.

Шойгу отметил, что механизмы, позволяющие своевременно передавать построенные объекты войскам, уже выработаны, но необходимо их исполнять.