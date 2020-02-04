Шойгу: в военных вузах Минобороны РФ создана эффективная конкурсная система

В Министерстве обороны РФ создана эффективная конкурсная система поступления в военные вузы. Об этом в среду, 4 февраля, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

Министр обороны уточнил, что, начиная с прошлого года, были существенно повышены требования к отбору будущих летчиков: кандидатов отличают не только прочные знания по общеобразовательным предметам, но также и хорошая физическая подготовка.

«В прошлом году более 80% ребят сдали экзамен по физподготовке на "хорошо" и "отлично". Многие из них имеют разряды и звания по различным видам спорта», - сказал Шойгу.

Вместе с тем глава Минобороны уточнил, что, по сравнению с 2018 годом, среди поступивших - вдвое больше участников юнармейского движения.