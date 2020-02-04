По Красной площади 9 мая впервые пройдут 24 образца новейшей военной техники

Двадцать четыре образца новейшей военной техники впервые проедут по Красной площади в День Победы, 9 мая. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Впервые по Красной площади пройдут 24 новейших образца военной техники. Это зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты», - сказал министр обороны РФ.

В главном параде страны примут участие 15 тысяч военнослужащих, задействуют 225 единиц вооружения и техники, 150 воздушных судов, добавил Шойгу.

По словам министра, историческую часть военного парада представят десять расчетов в форме советских солдат, а также по брусчатке проедет техника времен войны 1941 - 1945 годов.

«С 15 марта будут проходить совместные тренировки в Алабинском гарнизоне. Всего их будет 15. С 29 апреля начнутся прогоны на Красной площади», - добавил Шойгу.

Министр призвал отнестись максимально ответственно к подготовке парада Победы.

Девятого мая 2020 года на Красной площади в Москве состоится торжественный парад, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На главной трибуне парада по традиции будут присутствовать российское руководство и почетные гости, в том числе лидеры иностранных государств. Президенты Франции, Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и ряда стран СНГ подтвердили свое участие в праздновании. О желании приехать в Москву 9 мая говорил и президент США Дональд Трамп.

День Победы отмечается 9 Мая. В нашей стране сложно найти человека, которого не коснулась бы Великая Отечественная война, ставшая самым крупным боевым столкновением в истории. Она началась 22 июня 1941 года, а завершилась 9 мая 1945 года. За это время не вернулись домой больше 26 миллионов советских жителей, среди которых были не только солдаты, но и мирные граждане.