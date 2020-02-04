Самолет ВКС вылетел из Уханя для эвакуации россиян

Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из китайского города Ухань. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Для сопровождения эвакуируемых граждан Российской Федерации в самолете находятся военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами», - говорится в сообщении.

Первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были зарегистрированы в китайском Ухане в декабре прошлого года. На сегодняшний день заболевание обнаружено у 20,4 тысячи человек. Жертвами коронавируса стали 427 человек. За пределами Китая заболели 153 человека более чем в 20 странах.

В России зафиксированы два случая коронавируса. Оба пациента - граждане Китая. Они находятся в больницах Забайкалья и Тюмени. В Роспотребнадзоре призвали усилить контроль на внутренних рейсах. Ведомством проведена оценка потребностей оснащения аэропортов страны оборудованием дистанционного измерения.