Минобороны РФ: первый полет Ту-160М2 состоится в 2021 году

Первый полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2 состоится в 2021 году. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Серийные поставки ракетоносца в войска начнутся уже в 2023 году. Предполагается, что ВКС РФ получит десять таких самолетов до наступления 2027 года.

В начале 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что самолет будет оснащен новейшим бортовым комплексом обороны и уникальным оружием. Оно заметно расширит боевые возможности Ту-160 при использовании как обычных, так и ядерных средств поражения.