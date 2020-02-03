«Синяя птица» летит в Казахстан: поисковые машины выдвинулись для встречи экипажа «Союз МС-13»

Поисково-спасательные машины-амфибии «Синяя птица» Центрального военного округа, а также специальную технику обеспечения перебазируют из Челябинской области в Казахстан для проведения операции по обеспечению посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-13».

«Для проведения поисково-спасательной операции четыре вездехода ПМ-1 и ПМ-2 "Синяя птица" доставят с аэродрома Упрун в Казахстан военно-транспортными самолетами Ан-12», - сообщили в Минобороны РФ.

«Звезда» публикует видео отправки в Казахстан машин-амфибий единственного в российской армии отряда для поиска и эвакуации космонавтов.

В ведомстве отметили, что еще 16 единиц специальной техники, в том числе две поисково-спасательные машины, выдвинулись к основному и запасному районам посадки своим ходом, в составе автомобильной колонны.

В обеспечении посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-13» будет задействовано шесть поисково-спасательных машин «Синяя птица» и 14 единиц специальной техники.

Уникальные машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» были созданы специально для поиска и эвакуации космонавтов. Приняты на вооружение в 1985 году. Машины оборудуются современными навигационными системами, автоматическим радиокомпасом, радиопеленгаторами «Пеликан», радиостанциями «Коралл» и «Журавль», а также светотехническим оборудованием.