«Панцирь-С» уничтожили беспилотник вблизи авиабазы Хмеймим

Российскими средствами ПВО авиабазы Хмеймим 3 февраля с наступлением темного времени суток была обнаружена приближавшаяся к российскому военному объекту со стороны северо-восточной части Средиземного моря малоразмерная воздушная цель (БПЛА) неизвестной принадлежности, сообщили в Минобороны России.

«Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена», - заявили в ведомстве.

Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.