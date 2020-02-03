Быстровозводимые дома построят для мотострелков ЗВО до конца года

До конца года для военнослужащих мотострелкового полка общевойсковой армии построят быстровозводимые дома в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Для обеспечения военнослужащих и членов их семей на территории Валуйского гарнизона будут возведены двухэтажные блочно-модульные дома», - говорится в сообщении.

При благоустройстве военного городка будут использованы самые передовые технологии. В каждом доме - четыре жилых блока с отдельными санузлами. Комнаты полностью меблированы и оборудованы всем необходимым для проживания, добавили в пресс-службе.

При строительстве применяются инновационные технологии. Долговечность и безопасность использования дома будет создана благодаря оцинкованному каркасу и отсутствию горючих материалов, сборка готовых блоков осуществляется прямо на площадке, что позволяет менять планировку комнат при монтаже.

Дома собирают ручным способом по методу конструктора. Универсальные разъемные элементы на болтах позволяют до десяти раз собрать и разобрать дом с подобной монтажной схемой. Всего планируется обеспечить до 200 семей военнослужащих домами нового образца.