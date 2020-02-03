Корабли Северного флота проведут учения в Северной Атлантике

Сегодня на границе Балтийского и Северного морей большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» встретил большой десантный корабль «Кондопога». Корабли сформировали отряд и взяли курс на Североморск, сообщает пресс-служба Северного флота.

«Во время перехода по морям Северной Атлантики экипажи кораблей отработают плановые задачи по противовоздушной и противолодочной обороне», - говорится в сообщении.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в поход из главной базы Северного флота - Североморска - 3 декабря прошлого года, совершил переход в сложных гидрометеорологических условиях через Норвежское, Северное и Средиземное моря в Черное.

В январе корабль был задействован в масштабных учениях Северного и Черноморского флотов, проходивших у побережья Крыма. Маневрами руководил главком Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу наблюдали за учениями с борта крейсера «Маршал Устинов». Были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1155 Северного флота РФ был спущен на воду 16 мая 1980 года, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года. До начала 1990-х годов корабль постоянно участвовал в учениях и походах, выполнял задачи боевой службы в Средиземном море, совершил официальный визит на Кубу.

В 2010 году произведены ремонт и глубокая модернизация БПК, в ходе которой заменены комплексы вооружения и системы жизнеобеспечения, значительно улучшены условия обитаемости для экипажа. Скорость корабля - 29,5 узла, автономность - 30 суток. Экипаж составляет около 220 человек. Полное водоизмещение - 7 480 тонн.

В первой декаде января сего года экипаж БПК совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов», кораблями и судами обеспечения Черноморского флота принял участие в крупном межфлотском учении.