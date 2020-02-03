Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал зенитный ракетный комплекс в Баренцевом море

Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил стрельбы зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут» в Баренцевом море. Экипаж фрегата поразил ракету-мишень, запущенную с малого ракетного корабля «Рассвет», сообщает пресс-служба Северного флота.

После выполнения испытательной стрельбы «Адмирал Касатонов» продолжил программу государственных ходовых испытаний. Во время пролетов самолетов Су-24 и Ан-26 были проверены его радиотехнические системы.

В декабре минувшего года фрегат выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из акватории Белого моря. КР поразила мишенную позицию, расположенную на боевом поле Чижа в Архангельской области.

«Адмирал Касатонов» вышел из Беломорской военно-морской базы Северного флота 20 ноября. Заводские испытания проходили в несколько этапов. После завершения всего комплекса госиспытаний корабль будет принят в состав ВМФ России.

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Водоизмещение корабля составляет пять тысяч тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров. Фрегат способен пройти 4 000 миль, при этом развивая скорость до 30 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток.