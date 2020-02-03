ЗРПК «Панцирь» поразили цели на учениях в Арктике

Боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» поразили воздушные и наземные цели в ходе учебных мероприятий на острове Котельный. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

В арктических подразделениях Северного флота на острове Котельный прошли контрольные занятия по боевой подготовке. В мероприятиях были задействованы более ста военнослужащих.

«В 99-й тактической группе Северного флота, которая развернута на арктической военной базе "Северный клевер" на острове Котельный архипелага Новосибирские острова в море Лаптевых, прошли контрольные занятия по боевой подготовке», - говорится в сообщении.

Занятия проходили как внутри помещений, так и на открытой местности. Военнослужащие сдали контрольные нормативы по вождению, выполнили упражнения по огневой подготовке из стрелкового оружия на полигоне.

Кроме огневой подготовки контрольные занятия были проведены по радиационной, химической и биологической защите, медицинской, специальной и строевой подготовке. Военнослужащие тактической группы выполнили нормативы надевания противогазов и защитных комплектов, оказания первой медицинской помощи.