Разведчики провели «спецоперацию» в горах Северного Кавказа: кадры учений

В Северной Осетии на горном полигоне Дарьял разведчики провели уникальную «спецоперацию», сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

По замыслу учений военнослужащие, находясь в горах, попали в засаду. Командир отдал приказ определить местоположение противника, нейтрализовать его, что позволит группе отойти на безопасное расстояние.

Условия учений максимально приближены к боевым действиям: ущелья и горные тропы постоянно подвергаются нападениям «диверсантов». Военнослужащим необходимо хорошо ориентироваться на местности и быстро принимать решения. Обстрел группы военных ведется сразу с пяти точек, поэтому разведчики должны как можно раньше понять, где находится противник, и «уничтожить» его.

«На этой учебной точке отрабатываются управление, отход, смена секторов стрельбы. В общем - целое управление группой. Так как со всех секторов ведется стрельба, взрываются имитационные снаряды, бойцам очень сложно ориентироваться в пространстве. Психологическое влияние оказывается очень сильное», - рассказал командир взвода разведки, лейтенант Владимир Абрамов.

Во время учений военнослужащие преодолевают и психологическую полосу препятствий. Подразделения разведки все время находятся под плотным огнем противника. Интенсивность занятий на полигоне Дарьял очень высокая, и только благодаря регулярным тренировкам военнослужащие успешно справляются с задачами.

Занятия в полевых условиях продлятся месяц и пройдут в два этапа. На первом этапе организована одиночная подготовка военнослужащих, на втором - комплексное обучение: огневая, горная и тактико-специальная специальная подготовка.