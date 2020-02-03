Мотострелков ВВО поселили в казарму с системой «умный дом»

Хабаровских мотострелков заселили в уникальную казарму. Новое здание, в котором разместятся 400 человек, оснастили элементами системы «умный дом».

В помещениях автоматически поддерживается оптимальный режим температуры и влажности. Каждый этаж казармы оснащен автоматическими стиральными машинами. Безопасность тоже поддерживается на уровне - пожарная и охранная сигнализации выведены на пульт дежурного.

Современные военные городки строятся по всей стране. Обустройство армейского быта - это сейчас один из приоритетов работы российского военного ведомства.