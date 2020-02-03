Минобороны РФ: турецкие военные попали под огонь армии САР

Подразделения турецких войск в темное время суток со 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населенного пункта Серакаб. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«По имеющейся информации, несколько турецких военнослужащих получили ранения. По линии деконфликтации между российской группировкой войск и турецким командованием постоянно поддерживается связь. Организованы мероприятия по эвакуации раненых на территорию Турции», - сообщили в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве также отметили, что воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России, самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано.