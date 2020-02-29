В экстремальных условиях: кадры учений войск РХБЗ на Урале

На полигоне Адуйский в Свердловской области прошли самые масштабные учения войск радиационной, химической и биологической защиты. В них приняли участие две тысячи военнослужащих.

Маневры разделили на три этапа: химическая разведка, специальная обработка и аэрозольное противодействие. Кроме того, бойцам необходимо было преодолеть полосу препятствий в защитном химкостюме и противогазах. Прикрытие позиции и районов дислокации войск осуществлялось с помощью специальных дымовых машин.

Лучшие результаты на учениях показали военнослужащие из Свердловской области и Алтайского края.