«Мирная миссия-2020»: страны-участницы ШОС проведут совместные антитеррористические учения

Больше десяти тысяч военнослужащих из восьми государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) примут участие в антитеррористических учениях «Мирная миссия-2020».

Маневры пройдут в Кемеровской области в августе этого года, о чем стало известно после завершения второго раунда переговоров представителей стран ШОС. Кроме этого, проверку боеготовности пройдут полторы тысячи единиц военной техники и около сотни крылатых машин.

«Сразу же в нескольких районах будут проводиться учения. В одном районе будет показаны действия войск, в другом преодоление водной преграды. Получается, учения будут развернуты в двух районах», - рассказал заместитель начальника штаба ЦВО Рустам Миннекаев.

Главной особенностью проводимых мероприятий станет не только отработка совместных действий по отражению общей угрозы, но и взаимодействие между военными представителями из восьми разных стран.

«Мы нацелены на укрепление дружественных связей между странами-участницами в борьбе с общим злом - международным терроризмом. Это наша основная задача и мы нацелены набраться опыта», - поделился своими ожиданиями полковник воздушных сил Индии Самир Дархан.

Переговоры о проведении масштабных учений вышли на финишную прямую. Уже в мае представители России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Китая, Пакистана и Индии подпишут итоговое соглашение.