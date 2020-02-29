Главнокомандующий ВМФ поздравил курсантов-нахимовцев с открытием обновленного спорткомплекса

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов принял участие в Дне открытых дверей нового спортивного комплекса санкт-петербургского Нахимовского военно-морского училища. Он расположен на Пеньковой улице в здании, построенном в 1909-1910 годы по проекту гражданского инженера Лео Серка и архитектора Василия Старостина. С марта 2019 года в здании проводилась реконструкция, некоторые его элементы пришлось реставрировать.

В состав обновленного комплекса входят: крытый каток, скалодром, тренажерный зал, ринг для занятий боксом и многое другое, необходимое для всестороннего спортивного развития курсантов училища.

Высоким гостям продемонстрировали лазерное шоу, показательные выступления фигуристов и вокалистов Нахимовского училища. После торжественных церемоний на лед вышли хоккеисты и провели товарищеский матч. По итогам игры, Евменов лично наградил отличившихся спортсменов.