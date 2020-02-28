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Защита от заражения и помощь раненым: как проходит новый этап «Танкового биатлона» под Петербургом

Роман Закурдаев
08:15 28.02.2020
В ближайшие несколько дней команды будут зарабатывать баллы в общий зачет, выполняя различные нормативы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Ленинградской области стартовал новый этап «Танкового биатлона». Экипажи из нескольких регионов сдают нормативы по управлению бронемашинами, их обслуживанию, а также выходу из зараженной местности.

На одном из участков 3-го отборочного этапа конкурса нет традиционной стрельбы по мишеням - упражнения нужно выполнять на скорость: максимально оперативно наполнить бак топливом, проверить натяжение гусениц и установить приборы ночного видения.

В другом месте приходится проверять свои навыки на «зараженной» территории - военнослужащим предстоит надеть защитные комплекты и собрать специальный дегазационный прибор для обработки танка.

«Если постоянно тренироваться, то проблем одевания общевойскового защитного комплекта в танке не возникнет... Мы отрабатываем нормативы (РХБЗ) в своих воинских частях и лучшие военнослужащие, которые выполняют нормативы, отправлены сюда», - рассказал командир танкового подразделения Западного военного округа Иван Гунин.

Одно из упражнений военно-медицинской подготовки: оттаскивание раненого бойца.  Его надо перенести на себе на 15 метров за полторы минуты - задача крайне тяжелая.

В ближайшие несколько дней команды будут зарабатывать баллы в общий зачет, выполняя различные нормативы. Победитель окружного этапа определится в финальной эстафете - самой зрелищной части «Танкового биатлона».

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