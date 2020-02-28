Мотострелки отразили ночную атаку условного врага на арктических рубежах: видео

Арктические войска отразили наступление условного противника в Мурманской области. Боевые стрельбы провели ночью на полигоне Алакуртти.

Места, где проходили учения, славятся своими непроходимыми снегами и морозами. По легенде враг наступил ночью и на оборону рубежей отправились мотострелки на гусеничной бронетехнике. Их задача - уничтожить наземные и воздушные цели противника.

Ночные стрельбы отличаются не только условиями, в которых они проходят, но и типом используемых патронов.

«Существуют два типа патронов на 5.45 на вооружении АК-74М. Первая пуля 5.45 имеет медную оболочку. Второй патрон - с трассирующей пулей», - объяснил командир взвода огневой поддержки Алексей Новойдарский.

Трассирующие пули при стрельбе оставляют за собой яркий след. Стрелки быстро корректируют свой огонь и поражают цели даже в темноте. Особое внимание на учениях уделяют уничтожению беспилотников.

«В основном (беспилотники) используются в разведывательных целях. Но также и в других целях: например, подорвать что-то. С шашками тротила и других взрывчатых элементов применяются», - рассказал командир мотострелковой роты Иван Проскуркин.

Наступающие силы условного противника были полностью подавлены. Конец ночного боевого занятия обозначил пуск сигнальной ракеты. С рассветом для военнослужащих начался второй этап. Сценарий стрельб тот же, но нормативы - жестче.