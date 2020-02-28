Мотострелки отразили ночную атаку условного врага на арктических рубежах: видео
Арктические войска отразили наступление условного противника в Мурманской области. Боевые стрельбы провели ночью на полигоне Алакуртти.
Места, где проходили учения, славятся своими непроходимыми снегами и морозами. По легенде враг наступил ночью и на оборону рубежей отправились мотострелки на гусеничной бронетехнике. Их задача - уничтожить наземные и воздушные цели противника.
Ночные стрельбы отличаются не только условиями, в которых они проходят, но и типом используемых патронов.
«Существуют два типа патронов на 5.45 на вооружении АК-74М. Первая пуля 5.45 имеет медную оболочку. Второй патрон - с трассирующей пулей», - объяснил командир взвода огневой поддержки Алексей Новойдарский.
Трассирующие пули при стрельбе оставляют за собой яркий след. Стрелки быстро корректируют свой огонь и поражают цели даже в темноте. Особое внимание на учениях уделяют уничтожению беспилотников.
«В основном (беспилотники) используются в разведывательных целях. Но также и в других целях: например, подорвать что-то. С шашками тротила и других взрывчатых элементов применяются», - рассказал командир мотострелковой роты Иван Проскуркин.
Наступающие силы условного противника были полностью подавлены. Конец ночного боевого занятия обозначил пуск сигнальной ракеты. С рассветом для военнослужащих начался второй этап. Сценарий стрельб тот же, но нормативы - жестче.