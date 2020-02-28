Точно в цель: на Урале проходят учения экипажей Ми-24П и Ми-8МТВ5

В Свердловской области проходят учения экипажей вертолетов Ми-24П и Ми-8МТВ5. Боевые машины поднялись в небо над Каменском-Уральским, чтобы обнаружить и уничтожить наземную технику противника.

Ми-24П вооружены сорока неуправляемыми авиационными ракетами на подвесках и мощной авиационной пушкой. Их цели - легкая бронетехника и автомобили - находятся на территории Курганской области. Уничтожают условного противника с применением самых современных методов боя.

«Работали мы на предельно малой высоте – 50 метров – для преодоления ПВО противника. Минимальный риск обнаружения – работали с двух километров пушками и ракетами. Часть ракет легла точно в цель, другая – в радиусе двадцать метров, что является хорошим показателем», - рассказал командир экипажа ударного вертолета Ми-24П Динар Гайфуллин.

В стрельбах принимают участие 11 экипажей вертолетов. Следующим этапом подготовки станут ночные стрельбы.