В Минобороны РФ обсудили возможность получения курсантами смежной специальности

Во время сборов с участием председателей Министерства обороны России и государственных экзаменационных комиссий в подмосковном парке «Патриот» обсуждалась тема возможности получения курсантами военных вузов смежной специальности. Вопрос прорабатывается в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина.

Об этом сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. Он напомнил, что российский лидер в своем послании Федеральному собранию предложил дать возможность студентам после второго курса выбирать новые направления или программу обучения.

«Для реализации поручений президента РФ министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу поставлена задача по введению новых специальностей подготовки, а также проработки вопроса о получении слушателями и курсантами смежных военных специальностей. Эта работа уже начата», - заявил Горемыкин.

По его словам, в 2020 году ряд вузов Минобороны РФ приступил к реализации образовательных программ, разработанных на основе обновленных федеральных образовательных стандартов высшего образования. Горемыкин отметил, что современная военно-политическая обстановка диктует повышенные требования к подготовке военнослужащих, и особенно, к их практическим умениями и навыкам.

«Это во многом достигается эффективной организацией учебного процесса по реализации федеральных государственных образовательных стандартов и квалификационной требований к военно-профессиональной подготовке», - отметил начальник Главного управления кадров.

В 2019 году к государственным аттестационным испытаниям было допущено свыше 15 тысяч курсантов. Выпускники показали более высокие результаты в сравнении с 2018 годом - средний балл составил 4,31.

Участники сборов также обменялись опытом проведения государственных аттестационных испытаний и определили эффективные механизмы совместной работы вузов. Всего в работе приняли участие более 600 специалистов, часть из них - в режиме видео-конференц-связи с более чем 50 площадок.