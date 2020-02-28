Военные восстановили разрушенную «противником» железную дорогу в Амурской области

Более полутора тысяч военнослужащих железнодорожного соединения Восточного военного округа задействовали в масштабных учениях в Амурской области. Им необходимо было восстановить поврежденные железнодорожные пути.

По замыслу учений, диверсанты разрушили несколько участков железной дороги, имеющей стратегическое значение. Также одна из составляющих маневров - отражение атаки противника. В полевых условиях военнослужащие эвакуировали и отремонтировали вышедшую из строя технику.

В мероприятиях было задействовано около 400 единиц специальной техники, среди которой путеукладчики ПБ-3М, дорожные краны военного назначения КС-55729-7М грузоподъемностью в 32 тонны и другая современная техника.