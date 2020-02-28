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Шойгу: число правонарушений в армии снизилось более, чем на треть

Андрей Аркадьев
12:27 28.02.2020
Число преступлений против общественной безопасности сократилось на 35,5%.
Шойгу: число правонарушений в армии снизилось более, чем на треть
© Фото: Globallookpress, MOD Russia, via

Количество правонарушений, связанных с порядком пребывания на военной службе, снизилось на 34,6% в прошлом году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Коллегии военного ведомства в Москве.

«Число преступлений против общественной безопасности сократилось на 35,5%, а связанных с эксплуатацией транспорта - на 12%», - отметил глава Минобороны.

По словам министра, положительные тенденции о состоянии правопорядка и воинской дисциплины подтверждают и социологические исследования.

«Морально-политический и психологический уровень российских военнослужащих в 2017 году достиг максимального значения за весь постсоветский период и в настоящее время остается неизменным», - добавил Шойгу.

В заседании коллегии принимают участие руководящий состав Вооруженных Сил РФ, представители органов государственной власти, общественных организаций.

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