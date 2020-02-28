Удар по наземным целям: «Крокодилы» уничтожили бронетехнику «врага» на Урале

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 армейской авиации вышли на учебно-боевое задание в на одном из полигонов в Курганской области.

На предельно малой высоте - около 50 метров, они уничтожили «вражескую» бронетехнику с помощью пушек и ракет. Такая высота необходима для преодоления противоракетной обороны условного противника.

Ми-24 (по классификации НАТО: Hind - «Лань») — советский и российский ударный вертолет. Создан Московским вертолетным заводом (МВЗ) им. М.Л. Миля. Неофициальное название - «Крокодил».

Способен уничтожать бронированные и небронированные, малоразмерные и площадные наземные и надводные, малоскоростные и низколетящие воздушные цели противника, а также его живую силу.

Винтокрылая машина имеет множество модификаций, ее производство продолжается и в наши дни. Этот вертолет является вторым по массовости после американского AH-64 Apache. В настоящий момент Ми-24 стоит на вооружении нескольких десятков армий мира.