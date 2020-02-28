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Курс выживания: как проходят испытания кандидатов на контрактную службу под Хабаровском

Мария Герман
10:30 28.02.2020
Испытуемые совершают марш-бросок на 10 км в полной экипировке, семь дней учатся строить жилища их подручных материалов и добывать еду.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Кандидаты на военную службу по контракту вышли на полосу препятствий под Хабаровском. Последняя неделя курса интенсивной общевойсковой подготовки проходит на полигоне в полевых условиях.

Испытуемые совершают марш-бросок на 10 км в полной экипировке, семь дней учатся строить жилища их подручных материалов и добывать еду. Кроме того, необходимо пройти полосу препятствий длиной в четыреста метров.

Одно из испытаний - обкатка БМП. В его первой части боевую машину нужно встретить лицом к лицу, выпустив несколько автоматных очередей. Затем следует укрыться в окопе, по которому проедет техника, а затем снова встать и «поразить» высадившийся десант из автомата.

В этот день на полигоне только женщины: связистки, операторы боевого управления и медсестры.

«По началу страшно, потому что неожиданно: что будет, как будет, раздавит тебя или нет. Но когда ты уже участвуешь в этом, то уже ничего не страшно», - говорит оператор боевого управления Ольга Суднева.

Курс интенсивной общевойсковой подготовки проходят все кандидаты на службу по контракту. Он длится четыре недели, последнюю из которых сами участники называют курсом выживания.

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