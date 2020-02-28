Военнослужащие выполнили ночные стрельбы в Арктике: кадры учений
Бойцы отработали навыки стрельбы с учетом сложной погоды и в ночных условиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В условиях непроходимых снегов и в суровый мороз подразделения арктических войск отработали боевые стрельбы на учениях в Мурманской области.
На задание группа бойцов выступила ночью. Перемещались военнослужащие исключительно на гусеничной бронетехнике.
Цель операции - подавить наступление врага, уничтожив его наземные и воздушные цели. Ограниченная видимость требовали от участников повышенного внимания и слаженности действий при выполнении упражнений.