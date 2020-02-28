За неделю разведку у границ России вели 18 иностранных самолетов

За прошедшую неделю 18 самолетов-разведчиков и пять разведывательных БПЛА иностранных государств были зафиксированы у границ России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

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По данным ведомства, все объекты во время полета контролировались российскими радиолокационными системами. Отмечается, что нарушений иностранными разведчиками воздушного пространства России при этом допущено не было.

Также в рамках боевой подготовки Вооруженных Сил РФ было проведено более 16 тысяч практических занятий на 142 полигонах. За данный промежуток времени на 74 аэродромах прошло 242 летные смены.