За неделю разведку у границ России вели 18 иностранных самолетов
Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
© Фото: Министерство обороны России
За прошедшую неделю 18 самолетов-разведчиков и пять разведывательных БПЛА иностранных государств были зафиксированы у границ России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, все объекты во время полета контролировались российскими радиолокационными системами. Отмечается, что нарушений иностранными разведчиками воздушного пространства России при этом допущено не было.
Также в рамках боевой подготовки Вооруженных Сил РФ было проведено более 16 тысяч практических занятий на 142 полигонах. За данный промежуток времени на 74 аэродромах прошло 242 летные смены.