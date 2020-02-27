Военнослужащий по контракту получил рекордные 17,5 млн рублей на покупку жилья

Многодетный военнослужащий по контракту 2-й общевойсковой армии Бахром Хидоятов получил 17,5 млн рублей на приобретение жилья. Торжественное мероприятие по этому поводу прошло на плацу одной из воинских частей Тоцкого гарнизона в Оренбургской области.

Сумма стала рекордной для Центрального военного округа. По словам командующего 2-й армией генерал-майора Андрея Колотовкина, размер жилищной субсидии в первую очередь зависит от количества членов семьи.

«Если семья многодетная – субсидию получают военнослужащие вне очереди. Сейчас демографический вопрос является приоритетным. Нам важно, чтобы многодетные семьи чувствовали себя особенными, чтобы другие могли на них равняться», - сказал он.

Военнослужащий Хидоятов проходит службу в мотострелковой бригаде в звании «Старшина», имеет выслугу более 24 лет, является участником боевых действий. В его семье воспитывается шестеро детей.

«На жилищную субсидию военнослужащие могут приобрести квартиру, или загородный дом, либо вложить деньги в строящиеся объекты. Кроме того, они могут добавить материнский капитал, чтобы улучшить свои жилищные условия», - рассказала начальник Оренбургского отдела «Центррегионжилье» Факия Алмакаева.

Новая форма обеспечения военнослужащих жильем – жилищная субсидия - введена в 2014 году по инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и при поддержке президента Владимира Путина. Ее могут получить только те военнослужащие, которые состояли в очереди на получение постоянного жилья от Минобороны.