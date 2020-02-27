В Кемерово стартовал второй раунд переговоров по антитеррористическим учениям «Мирная миссия - 2020»
В Кемерово начался второй раунд штабных переговоров военных представителей стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по антитеррористическому учению «Мирная миссия - 2020».
В мероприятии принимают участие представители России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Руководит переговорами заместитель начальника штаба Центрального военного округа генерал-майор Рустам Миннекаев.
«Учения будут носить масштабный характер. Сегодня мы согласуем ряд значимых вопросов, затем вместе с коллегами отправимся на полигон для рекогносцировки местности, где будут разворачиваться основные действия», - сообщил он.
Учения пройдут на территории ЦВО на полигоне Юргинский. Во время их проведения военнослужащие отработают подготовку и проведение антитеррористической операции объединенной группировкой войск (сил) государств-членов ШОС.