«Ярсы» на МКАД: расчеты РВСН выехали на финальную прямую в Алабино

После практически суточного путешествия через три региона и марш-броска в 400 километров «Ярсы» выехали на МКАД. В ночном полумраке на фоне легковых автомобилей они выглядят еще более внушительными.

Водители сигналят и приветственно моргают фарами. В составе колонны - три пусковые установки. Каждая из них имеет по 16 колес каждое с человеческий рост. Полный привод позволяет «Ярсам» преодолевать бездорожье как асфальт.

Грозная автоколонна всю дорогу держит безопасную скорость в 40-50 километров в час. «Ярсам» остался финальный рывок до подмосковного Алабино, где у экипажей ракетного соединения будет два напряженных месяца для подготовки к Параду победы в Москве.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.