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Настоящая элита: Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником

Ян Брацкий
19:30 27.02.2020
Дальнейшее кадровое и материально-техническое усиление подразделений Сил специальных операций глава государства назвал приоритетным направлением развития.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ, VK

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником, который спецназ отмечает сегодня. Глава государства поблагодарил солдат и офицеров за службу, за надежность и твердость, проявленные при защите национальных интересов страны и жизни ее граждан.

Особые слова благодарности Владимир Путин адресовал ветеранам, тем, кто стоял у истоков создания подразделений специального назначения.

«На вашем высоком примере выросло целое поколение бойцов, которые били врага в Афганистане, отважно действовали в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе и в Сирии. Лучшие и самые подготовленные солдаты и офицеры и сейчас достойно служат в рядах Сил специальных операций.

Их кадровому и материально-техническому усилению будет и впредь уделяться самое пристальное внимание, так как это одно из приоритетных направлений развития наших вооруженных сил. Уверен, что бойцы ССО всегда будут действовать решительно и умело, как в ходе учений, так и в условиях реальной боевой обстановки», - отметил глава государства.

С приветственным словом к сотрудникам ССО обратился и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который также поблагодарил военнослужащих за доблестную службу и ратный труд, и пожелал им крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо отечества.

Напомним, День Сил специальных операций отмечается в России 27 февраля. В процессе формирования название структуры долгое время не афишировалось, ничего не сообщалось ни о географии применения, ни о тактике действий, ни об именах героев. Появление ССО стало важным этапом развития Вооруженных Сил России. 

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