Посол Кубы в РФ: Маршал Язов был другом кубинского народа

Маршал Советского Союза Дмитрий Язов был близким другом кубинского народа, заявил посол Республики Куба в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь на церемонии прощания с легендарным военачальником в подмосковных Мытищах.

«Язов был близким другом нашей страны. Рауль Кастро выражает свои искренние соболезнования. Кубинцы уважают его за стремление к миру, он поддерживал и развивал тесные и дружеские отношения между Вооруженными силами России и Кубы. Язов - символ дружбы между нашими странами. Мы всегда будем помнить его как великого друга», - сказал он.

Посол напомнил, что в дни «карибского кризиса» Дмитрий Язов вместе с советскими военными защищал национальный суверенитет Кубы от внешних угроз.

О смерти легендарного военачальника стало известно во вторник. Он ушел из жизни в возрасте 95 лет после продолжительной болезни. В годы Великой Отечественной войны ушел на фронт, когда ему было 17 лет. Язов приписал себе один год, поскольку добровольцев брали только с 18 лет. Во время войны был дважды ранен. был награжден орденом Красной Звезды.

С мая 1987 по август 1991 года Язов занимал пост министра обороны СССР. Способствовал выводу войск с территории Афганистана. В 1990 году Язов становится Маршалом Советского Союза - последним в истории.