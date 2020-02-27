Глава Генштаба: Язов был выдающимся советским военачальником

Герасимов напомнил, что Дмитрий Язов приписал себе год, чтобы в годы Великой Отечественной войны уйти на фронт, и был дважды ранен.

«Дмитрий Тимофеевич Язов был одним из самых выдающихся военачальников советских Вооруженных сил. Он всю свою жизнь связал с армией», - сказал он на церемонии прощания.

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