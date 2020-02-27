Глава Генштаба: Язов был выдающимся советским военачальником
Церемонии прощания с военачальником проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.
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Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ, первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов назвал Маршала Советского Союза Дмитрия Язова одним из выдающихся военачальников страны.
«Дмитрий Тимофеевич Язов был одним из самых выдающихся военачальников советских Вооруженных сил. Он всю свою жизнь связал с армией», - сказал он на церемонии прощания.
Герасимов напомнил, что Дмитрий Язов приписал себе год, чтобы в годы Великой Отечественной войны уйти на фронт, и был дважды ранен.