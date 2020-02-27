Шойгу: Маршал Язов всегда отстаивал честь Родины

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл на церемонию проститься с Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Он отметил, что военачальник благодаря своим заслугам уже вошел в историю.

«Язов отстаивал свои убеждения, отстаивал честь своей Родины. Язов уже история нашей страны, кто бы что ни говорил, уважение к Дмитрию Тимофеевичу в наших рядах и мое личное такое же, как и прежде. Мы всегда будем помнить о его заслугах», - сказал глава российского военного ведомства.

На церемонии присутствовал начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов. Он назвал Язова одним из выдающихся военачальников страны.

«Был очень эрудированным человеком, писал стихи. Дмитрий Тимофеевич был не только очень требовательным начальником, но и очень требовательным к себе. Мы считаем себя его учениками», - отметил замминистра.

Генерал армии в отставке Виктор Ермаков назвал Дмитрия Язова легендарным человеком, который любил свою Родину.

«Заботился о боевом росте своих подчиненных, три раза летал в Афганистан, привозил целый самолет яблок в Афганистан для раненных», - добавил Ермков.

Дмитрий Тимофеевич Язов был последним из военачальников, удостоенных звания Маршала Советского Союза. За героизм в военное время его наградили орденом Красной Звезды. С мая 1987 по август 1991 года Язов занимал пост министра обороны СССР. Способствовал выводу войск с территории Афганистана. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни 25 февраля на 96-м году жизни.