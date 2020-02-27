Отряд беспилотников создан на российской авиабазе в Киргизии

Отряд беспилотной авиации малого и среднего радиуса действия создан на российской авиабазе Кант в Киргизии. Об этом сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«В Канте на авиационной базе мы уже создали отряд беспилотной авиации среднего и малого радиуса действия. "Форпосты" - это среднего действия, и малого действия - это "Орлан-10". Это рабочие лошадки при ведении боевых действий, при создании разведывательно-ударных комплексов по опыту, полученному в Сирийской Арабской Республике», - сказал он после церемонии награждения победителей окружного этапа фестиваля «Медиа-Ас Центр».

В декабре президент России Владимир Путин внес в Госдуму протокол об использовании беспилотных летательных аппаратов на военной базе в Киргизии.

Авиабаза «Кант» расположена в Чуйской области Киргизии - в 20 километрах к востоку от Бишкека, в двух километрах южнее города Кант. Россия заключила договор на 15 лет с Киргизией о размещении там авиационного подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности в сентябре 2003 года. Официальное открытие авиабазы состоялось 23 октября 2003 года. В 2009 году срок действия соглашения продлили на 49 лет с возможностью автоматического продления на двадцатипятилетние периоды.