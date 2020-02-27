В Подмосковье прощаются с Маршалом Дмитрием Язовым

С последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым прощаются сегодня в Подмосковье. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни 25 февраля на 96-м году жизни.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что вклад Язова в укрепление обороноспособности государства, непримиримая борьба с фальсификацией отечественной истории заслуживают самой высокой оценки и большого уважения.

Дмитрий Тимофеевич Язов был последним из военачальников, удостоенных звания Маршала Советского Союза. За героизм в военное время его наградили орденом Красной Звезды. С мая 1987 по август 1991 года Язов занимал пост министра обороны СССР. Способствовал выводу войск с территории Афганистана.