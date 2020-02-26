«Аллигаторы» в небе: вертолеты Ка-52 расстреляли колонну условного противника

Летчики Восточного военного округа провели уникальные тренировочные полеты на ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор». Высота составила всего несколько метров. Пилоты набирали скорость и проносились над аэродромом, едва не касаясь носовой частью взлетной полосы.

Кроме того, экипажи ударом с воздуха из пушечного вооружения и неуправляемыми реактивными снарядами уничтожили колонну техники условного противника.

Поиск и уничтожение наземных целей пилоты осуществили в условиях дефицита времени. Обычно такую тактику используют при сопровождении транспортных вертолетов, разведке и свободном поиске целей.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 за время летных смен совершили более 15 вылетов и уничтожили до 40 целей.