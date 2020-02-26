Ветеран-разведчик обучил стрельбе военнослужащих ЗВО: видео

На полигоне Головеньки в Московской области ветеран ВОВ Владимир Вареник обучил стрельбе военнослужащих танковой армии Западного военного округа. Почетного гостя, в свою очередь, познакомили с новейшей военной техникой и оружием.

На стрельбище Вареник продемонстрировал офицерам и солдатам навыки стрельбы из пулемета системы Максима, ручного пулемета Дегтярева, винтовки Мосина и пистолетов-пулеметов Шпагина и Судаева. Он также рассказал военнослужащим и юнармейцам, как правильно обращаться с оружием, и о том, что его связывает с некоторыми образцами.

Разведчики познакомили ветерана с радиолокационными станциями ближней разведки СБР-3, комплексами разведки управления и связи «Стрелец», бронетранспортерами БТР-82А. Кроме того, его обучили стрельбе из новейшего АК-12 и продемонстрировали ему свои возможности на штурмовой полосе препятствий «Тропа разведчика». Фронтовик высоко оценил качество военной формы – всесезонного комплекта полевого обмундирования.

Владимир Петрович Вареник служил на фронтах Великой Отечественной войны с 1943 года, был разведчиком в составе 19-й гвардейской механизированной бригады гвардейской танковой армии. Он закончил войну в звании младший сержант, а ушел в запас в звании капитана. Ветеран награжден правительственными и ведомственными наградами.