Под покровом ночи: мотострелки и танкисты ЦВО отразили атаку «бандформирований» под Оренбургом

На Тоцком полигоне под Оренбургом прошли практические учения военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Центрального военного округа. Участникам предстояло отразить атаку условного противника.

По сценарию маневров, «бандформирования», используя автомобили повышенной проходимости, намеревались под покровом ночи прорвать оборону и захватить важные рубежи в тылу войск.

В бой с условным противником первыми вступили танкисты. Огнем из 125-миллиметровых пушек и крупнокалиберных пулеметов они уничтожили разведку «врага» и отразили наступление его передовых подразделений. Танковые подразделения организованно отошли на основные позиции под прикрытием мотострелков.

Военнослужащие мотострелковых подразделений, заняв позиционную оборону, отбили атаку живой силы и бронетехники условного противника и предотвратили охват с флангов. В общей сложности в учениях принимали участие около 600 военнослужащих и более 50 единиц боевой и специальной техники.