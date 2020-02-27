Без страха и упрека: военнослужащие ССО отмечают профессиональный праздник

В России 27 февраля отмечается День Сил специальных операций. Памятный день установлен указом президента России от 26 февраля 2015 года.

Сложная международная обстановка, стремительно развивающиеся вооруженные конфликты и активизация деятельности террористических организаций в начале XXI века способствовали появлению новых угроз национальной безопасности Российской Федерации. Все это требовало от руководства государства и военного ведомства выработки принципиально нового механизма реагирования на современные угрозы и создания эффективного инструмента по защите национальных интересов. Для этого и были созданы Силы специальных операций ВС РФ.

Название структуры долгое время не афишировалось. Ни слова не говорилось ни о географии применения, ни о тактике действий, ни об именах героев. Однако, появление ССО стало важным этапом развития Вооруженных Сил России.

Силы специальных операций показали и доказали свою эффективность во время возвращения полуострова Крым в состав РФ и в ходе антитеррористических операций на территории Сирии.

ССО - динамично развивающаяся структура с наземным и морским компонентами. Специальная подготовка и уникальные вооружение и экипировка позволяют им выполнять самые сложные задачи по защите национальных интересов России.

День Сил специальных операций в 2020 году проходит под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сохраняя и преумножая преемственность традиций, военнослужащие ССО демонстрируют высочайший уровень профподготовки, силу духа и мужество.

Лучшие качества ССО отмечаются государственными наградами. Большинство военнослужащих стали кавалерами боевых орденов и медалей. За непродолжительную историю существования Сил специальных операций 13 военнослужащих ССО удостоены высшей государственной награды Героя Российской Федерации.