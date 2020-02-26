Ту-142 Северного флота провели полет над Норвежским и Баренцевым морями
Все полеты самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
© Фото: ТРК Звезда
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Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый учебный полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей.
Продолжительность полетного задания в общей сложности составила более 12 часов.
Экипажами отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
Все полеты самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Самолеты Ту-95 в этом районе полеты не выполняли.