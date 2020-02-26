Организовать засаду и захватить пленных: кадры тренировки разведчиков в Северной Осетии

Разведчики захватили секретные документы и автомобиль противника на учениях, которые проходили на полигоне Тарское в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«В рамках лагерного сбора разведывательные группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) захватили секретные документы и технику противника», - говорится в сообщении.

Военные разведчики прошли несколько километров, чтобы занять тыл условного противника, организовать там засады и диверсии. Они заминировали дорогу, по которой будет следовать «вражеская» техника, замаскировали свои позиции, отработали слаженность действий.

Когда машина противника с секретными документами подъехала, военнослужащие захватили ее. Также бойцы скрытно пробрались на территорию противника, без единого выстрела взяли в плен часовых на КПП. После этого разведгруппы уничтожили командный пункт противника.

Обстановки на тренировке была похожа на боевую. Для достижения этой цели использовались холостые боеприпасы, дымы и другие средства имитации.