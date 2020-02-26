Показать «Уверенный прием»: кадры тренировки связистов ЗВО

Связисты бригады управления общевойсковой армии Западного округа вышли во второй этап конкурса «Уверенный прием». Соревнования проходят в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020).

Расчеты успешно выполнили нормативы по настройке радиосистем и обеспечили устойчивый сигнал, несмотря на помехи со стороны противника. Всего за победу боролись более тысячи военнослужащих.

Армейские международные игры начнутся 23 августа, а завершатся 5 сентября. В рамках соревнований запланировано более 30 конкурсов. Уже подтвердили свое участие семь государств, от них готовы выступить 80 команд.