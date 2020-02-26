Моряки-тихоокеанцы отметили 30 лет со дня поднятия флага на корабле «Маршал Крылов»

В воскресенье, 23 февраля исполнилось 30 лет со дня со дня поднятия флага на корабле Тихоокеанского флота «Маршал Крылов». На празднование пришли моряки-тихоокеанцы и представители кораблестроительной отрасли.

«Маршал Крылов» - корабль измерительного комплекса, второй корабль проекта 1914, он предназначен для обеспечения испытаний и отработки новых образцов ракетно-космических комплексов; вывода на орбиту и заступления на боевое дежурство средств военно-космических сил; поиска, спасения и эвакуации экипажей и спускаемых аппаратов космических объектов, севших на воду; обнаружения кораблей, подводных лодок и самолетов; ретрансляции всех видов информации, обеспечения связи космонавтов с центром управления полетами (ЦУП).

Длина корабля - 211 метров; ширина - 27,5 метров; осадка - 8 метров. Автономность плавания - 120 суток; экипаж - более 330 человек.